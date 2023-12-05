Над Крымом и Азовским морем ликвидированы более 40 вражеских БПЛА

Над Крымом и Азовским морем сбиты 22 БПЛА, ещё 13 перехвачено.Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации сообщили в МО.
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