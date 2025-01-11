Ночью дежурные силы ПВО России перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА

Большая часть вражеских беспилотных летательных аппаратов ликвидирована над акваторией Черного моря.Стало известно о том, что в течение минувшей ночи дежурными силами ПВО России перехвачены и уничтожены 85 вражеских беспилотных летательных аппаратов.