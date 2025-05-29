Сейчас! Что творится на Приграничье? Накаты не прекращаются, диверсанты - расходный материал

Подразделения группировки «Север» Вооружённых сил РФ продолжают расширение зоны безопасности на территории Сумской области Украины, одновременно отражая атаки украинской армии в районах Тёткино и Глушково.
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