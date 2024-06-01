В Сети началась прямая трансляция камерного концерта в рамках фестиваля «Гений места»

Музыканты выступают сегодня в Смоленске, на родине Михаила Глинки В концертном зале Смоленской областной филармонии начался концерт в честь дня рождения великого композитор, а также в рамках фестиваля музыкальных приношений «Гений места».
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