Фестиваль детской науки впервые прошел в Астрахани

Мероприятия Каспийского научно-образовательного конгресса завершил фестиваль детской науки. В День защиты детей в институте «Платформа» собрались юные изобретатели, которые со школьной скамьи увлечены исследованиями и технологиями.
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