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Орловские огурцы и картошку проверили на глисты

Орловские огурцы и картошку проверили на глисты

Овощи и ягоды орловских производителей проверили на паразитических червей. С начала текущего года специалисты Орловского филиала Федерального центра охраны здоровья животных провели исследования огурцов, томатов закрытого грунта, картофеля и садовой земляники на наличие гельминтов, личинок, а также цист кишечных патогенных простейших.

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