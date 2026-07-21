Орловские огурцы и картошку проверили на глисты

Овощи и ягоды орловских производителей проверили на паразитических червей. С начала текущего года специалисты Орловского филиала Федерального центра охраны здоровья животных провели исследования огурцов, томатов закрытого грунта, картофеля и садовой земляники на наличие гельминтов, личинок, а также цист кишечных патогенных простейших.
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