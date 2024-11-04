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Русская весна

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Генерал ВС РФ сообщил о скорой паузе в активных боевых действиях в зоне СВО

Генерал ВС РФ сообщил о скорой паузе в активных боевых действиях в зоне СВО

В осенний период боевые действия в зоне спецоперации (СВО) на Украине будут стоять на паузе из-за дождей.

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