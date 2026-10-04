Северодвинская «Школа стиля» победила на всероссийском форуме

Программа «Школа стиля», помогающая девушкам от 12 до 17 лет в трудной жизненной ситуации, победила на Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! В фокусе – семья» в номинации «Социализация несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний».
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