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Царьград

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Северодвинская «Школа стиля» победила на всероссийском форуме

Северодвинская «Школа стиля» победила на всероссийском форуме

Программа «Школа стиля», помогающая девушкам от 12 до 17 лет в трудной жизненной ситуации, победила на Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! В фокусе – семья» в номинации «Социализация несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний».

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