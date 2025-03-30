Роналду не станет одноклубником Месси, Гвардиола может возглавить сборную. Трансферные слухи дня

Главное к этому часу.Что в России«Динамо» подпишет марокканского форварда@africasoccerzoneМосковское «Динамо» сделало предложение по покупке нападающего марокканского «ФЮС Рабат» Аюба Мулуа, сообщает Africa Foot.
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