Россиянкам усложнят доступ к самому безопасному виду аборта

Для медицинских учреждений, закупающих препарат, изменятся правила С 1 сентября 2024 года в России мифепристон и мизопростол, используемые для прерывания беременности, будут подлежать предметно-количественному учету (ПКУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии