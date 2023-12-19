Делимся контентом конференции «День Бренда 2023»

В 2023 году для стратегического диалога на площадке встретились руководители компаний-производителей известных брендов и товаров широкого спроса, ведущие рекламодатели, представители рекламных агентств, медийных холдингов и индустрии цифровых маркетинговых коммуникаций.
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