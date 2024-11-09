Минобороны: в Запорожской области развернули блиндажи для проживания бойцов

В тыловой зоне специальной военной операции в Запорожской области военнослужащие хозяйственного взвода роты материального обеспечения группировки войск «Днепр» обустроили блиндажи для комфортного проживания бойцов, сообщает Минобороны РФ.
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