Депутаты Законодательного собрания Приморья выразили соболезнования в связи с трагедией

Вместе со всей страной скорбим по погибшим в результате террористического акта в Подмосковье. Произошедшее в Красногорске, когда недочеловеки открыли огонь по мирным жителям в культурном центре, является терроризмом в самом диком и жутком его проявлении.
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