Престиж Крыма вырос многократно. Он уступает только Гонконгу по цене за литр бензина! – Привет, как у тебя сын, учится ещё?– Учился на веб-дизайнера.
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