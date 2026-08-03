«Пляжный марш». Почему армия марокканцев устроила наскок на испанскую Сеуту

«Прибрежная прогулка» в Испанию 60-тысячной лавины марокканцев привлекла к себе внимание всего мира. В дни кризиса испанские аналитики, эксперты, СМИ и блогеры с удовольствием выносили на всеобщее обозрение свои ответы на вопрос «зачем эта демонстрация?».
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