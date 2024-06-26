Евгений Ракшин возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей

Бизнесмен чаще всего в мае упоминался в СМИ в связи со сносом ЦУМа и строительством на его месте делового центра Бизнесмен Евгений Ракшин возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в мае 2024 года.
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