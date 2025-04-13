Китаянка потратила 280 тысяч долларов на одежду и аксессуары для своих собак

Женщина из Шанхая, известная в сети как @yikemochi, потратила около двух миллионов юаней (примерно 280 тысяч долларов США) на наряды и аксессуары для своих трёх собак — шестилетнего Мочи, пятилетнего Милки и трёхлетнего Пигги.