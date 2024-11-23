Владимир Высоцкий и Театр на Таганке: отрывок из книги

В издательстве «Бомбора» выходит книга «Свидетели игр». Ее авторы — журналисты Юрий Сапрыкин и Станислав Гридасов — поговорили со свидетелями и участниками московской Олимпиады 1980 года и подробно описали контекст, в котором проводились Игры.