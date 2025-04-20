Борис Джонсон обвинил WhatsApp в демографическом кризисе на Западе

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в катастрофически низком уровне рождаемости в западных странах.
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