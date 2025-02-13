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Нам не нужна ядерная война: Ищенко объяснил, могут ли стороны заключить перемирие по Украине

Нам не нужна ядерная война: Ищенко объяснил, могут ли стороны заключить перемирие по Украине

Если сейчас будет подписано перемирие по Украине, оно будет подписано не от хорошей жизни. Это возможно, потому что против России воюет ядерная держава с союзниками, а ядерная война нам тоже не нужна.

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