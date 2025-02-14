Еще одну мощную вспышку зафиксировали на Солнце

Вспышка предпоследнего класса мощности М зарегистрирована на Солнце 13 февраля, передает inAktau.kz. По данным Института прикладной геофизики, 13 февраля в 14:09 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3987 (S06W21) зарегистрирована вспышка M1.