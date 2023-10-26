После слов Бузовой: жена Галустяна поставила точку в обсуждении развода

Ранее в СМИ появились слухи о разрыве комика с супругой. Михаил Галустян с женой Викторией Komsomolskaya Pravda/Global Look PressОльга Бузова накануне то ли по глупости, то ли сознательно добавила проблем в жизни 44-летнего Михаила Галустяна.