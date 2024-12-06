Прогноз погоды в Крыму на 6 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 6 декабряВ Симферополе +8 и пасмурноВ Севастополе +10 и небольшой дождьВ Евпатории +8 и пасмурноВ Черноморском +7 и пасмурноВ Джанкое +6 и пасмурноВ Ялте +9 и небольшой дождьВ Алуште +8 и дождьВ Керчи +6 и пасмурноВ Армянске +5 и пасмурноВ Красноперек.