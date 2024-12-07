Творожная запеканка с яблоком. Простой рецепт

Очень люблю простые и вкусные блюда. На самом деле, даже из элементарных ингредиентов, можно сотворить кулинарный шедевр! Но важна технология, чтобы получилось хорошо, не стоит игнорировать некоторые советы.
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