Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Жителей Котовска попросили два дня не выходить из дома из-за пожара на складе Wildberries

Жителей Котовска попросили два дня не выходить из дома из-за пожара на складе Wildberries

Окна и балконы посоветовали держать закрытыми, чтобы дым не проник в жилье Активно не перемещаться по городу и пользоваться доставкой — с такой просьбой глава Котовска Алексей Плахотников обратился к жителям в своем Max-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии