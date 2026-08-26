Жителей Котовска попросили два дня не выходить из дома из-за пожара на складе Wildberries

Окна и балконы посоветовали держать закрытыми, чтобы дым не проник в жилье Активно не перемещаться по городу и пользоваться доставкой — с такой просьбой глава Котовска Алексей Плахотников обратился к жителям в своем Max-канале.
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