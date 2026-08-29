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Царьград

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В Сумах убили начальника городского ТЦК по фамилии Пугач

В Сумах убили начальника городского ТЦК по фамилии Пугач

При каких обстоятельствах могло произойти преступление, не уточняется.В Сумах убит полковник Андрей Пугач — начальник городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), украинского аналога военкомата.

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