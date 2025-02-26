Ученые: Одна ягода, способная улучшить здоровье мышц, открыта! Ирэн ОрлонскаяНедавнее исследование, проведенное учеными из университета Западной Новой Англии, показало, что виноград оказывает положительное влияние на мышечную ткань.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии