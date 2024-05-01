Некоторые компании не готовы к контрактам с Пентагоном по оружию для Киева

Ряд поставщиков не хотят заключать с американским минобороны долгосрочные контракты. К такому выводу пришли представители Контрольно-финансового управления Конгресса GAO (Government Accountability Office).
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