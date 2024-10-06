Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    И два  подонка горячие  лайки поставили подонку. И вам с ним дорога на помойку, шакалам антисоветским.Ответ противникам...
  • Владимир Алтайцев
    Автор, желаю тебе  смерти  от молниеносного рака.Ответ противникам...
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    Всякого рода неокомми визжащим о том что Путин угробил Россию)"  Даже  читать не  хочется  помои  э того подонка  авт...Ответ противникам...

«Эй, чучело!»: Голая девка в татуировках осквернила памятник ВОВ - Танк «Т-34». Почему всякая шваль лезет к нашим Святыням?

«Эй, чучело!»: Голая девка в татуировках осквернила памятник ВОВ - Танк «Т-34». Почему всякая шваль лезет к нашим Святыням?

Святые, памятные и неприкасаемые для россиян места, стали местом настоящего паломничества для всякой недочеловеческой гнуси и её поганых дел.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ничем  не наказали сВолочкову, а подонки стали с неё пример  брать. Это говорит  о чём? Да о том, что во власти  сидят  почти  поголовно антисоветчики, у которых в мозгах  лишь одна подлая и ущербная  мыслишка - в СССР ничего не выпускали кроме  резиновых  галош. Не помните, кто  это ляпнул? Сын фронтовика.
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7 час.
Юрий Рязанов
Действительно какого лезут девки голышом, ведь это только таджикам положено осквернять наше святое, зная что ничего за это не будет.
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3 час.
ВТ
Врам Тавризов
Надо в 12 час дня у того же танка прилюдно надрать голую задницу плёткой 34 раза -и чтобы бил бомж - ему ничего не будет, только хороший обед А Волочковой просто отменить концерт - все билетёры разом заболели
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1 час.

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