Святые, памятные и неприкасаемые для россиян места, стали местом настоящего паломничества для всякой недочеловеческой гнуси и её поганых дел.
«Эй, чучело!»: Голая девка в татуировках осквернила памятник ВОВ - Танк «Т-34». Почему всякая шваль лезет к нашим Святыням?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ничем не наказали сВолочкову, а подонки стали с неё пример брать. Это говорит о чём? Да о том, что во власти сидят почти поголовно антисоветчики, у которых в мозгах лишь одна подлая и ущербная мыслишка - в СССР ничего не выпускали кроме резиновых галош. Не помните, кто это ляпнул? Сын фронтовика.
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7 час.
Юрий Рязанов
Действительно какого лезут девки голышом, ведь это только таджикам положено осквернять наше святое, зная что ничего за это не будет.
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3 час.
ВТ
Врам Тавризов
Надо в 12 час дня у того же танка прилюдно надрать голую задницу плёткой 34 раза -и чтобы бил бомж - ему ничего не будет, только хороший обед А Волочковой просто отменить концерт - все билетёры разом заболели
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1 час.
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