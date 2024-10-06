«Эй, чучело!»: Голая девка в татуировках осквернила памятник ВОВ - Танк «Т-34». Почему всякая шваль лезет к нашим Святыням?

Владимир Алтайцев Ничем не наказали сВолочкову, а подонки стали с неё пример брать. Это говорит о чём? Да о том, что во власти сидят почти поголовно антисоветчики, у которых в мозгах лишь одна подлая и ущербная мыслишка - в СССР ничего не выпускали кроме резиновых галош. Не помните, кто это ляпнул? Сын фронтовика.

Юрий Рязанов Действительно какого лезут девки голышом, ведь это только таджикам положено осквернять наше святое, зная что ничего за это не будет.