Джа Морэнт пропустит матч против «Бруклина» из-за боли в колене

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт не сможет принять участие в завтрашнем матче против «Бруклина» из-за боли в правом колене.

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