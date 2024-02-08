Байден рассказал о недавней беседе с покойным канцлером ФРГ Колем

Президент США Джо Байден вновь рассказал о своих беседах с умершими людьми. В этот раз, согласно его рассказу, в 2021 году в Великобритании он пообщался с умершим в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем.
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