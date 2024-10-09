Политнавигатор На освобождённых территориях всё ещё много украинских ждунов, на интеграцию которых понадобятся годы.
У России нет задачи взять Киев – Пегов
Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Пеговых (телефон по умничал)
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7 час.
Марина Сковроньска
Население Украины делится на несколько групп - это убежденные бандеровцы, с которыми нет смысла разговаривать, пророссийское население, которое ждет наши войска и самая большая группа - люди с промытыми десятилетиями украинской пропагандой мозгами. Вот с этими последними и надо работать. Мало просто восстанавливать дома, строить дороги и т.д., надо работать в информационном поле. Во-первых, показывать документальные фильмы о том, кем на самом деле были Бандера и его приспешники, со всеми жуткими подробностями. Во-вторых, показывать документально подтвержденные преступления современных бандеровцев-ВСУшников. И начинать надо с детей, школьников, молодежи в школах и других учебных заведениях. И я не знаю насчет Киева, но Одессу и все побережье освобождать точно надо.
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6 час.
ХА
Харченко Александр
Заданный вопрос с очень большим подвохом
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2 час.
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