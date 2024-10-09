У России нет задачи взять Киев – Пегов

Марина Сковроньска

Население Украины делится на несколько групп - это убежденные бандеровцы, с которыми нет смысла разговаривать, пророссийское население, которое ждет наши войска и самая большая группа - люди с промытыми десятилетиями украинской пропагандой мозгами. Вот с этими последними и надо работать. Мало просто восстанавливать дома, строить дороги и т.д., надо работать в информационном поле. Во-первых, показывать документальные фильмы о том, кем на самом деле были Бандера и его приспешники, со всеми жуткими подробностями. Во-вторых, показывать документально подтвержденные преступления современных бандеровцев-ВСУшников. И начинать надо с детей, школьников, молодежи в школах и других учебных заведениях. И я не знаю насчет Киева, но Одессу и все побережье освобождать точно надо.