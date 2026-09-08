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Нижегородская правда

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Автоэксперт Пархомчук объяснил, какие опасности несёт дошиповка зимних шин

Со временем шипы на зимних шинах неизбежно выпадают из-за контакта с дорожным покрытием. Это естественный процесс, но многие автовладельцы стремятся сохранить хорошее сцепление на льду и не хотят тратить деньги на новый комплект.

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