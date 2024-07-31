Сатирические иллюстрации ростовского художника к роману «Мастер и Маргарита»

Иллюстраций к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» великое множество. И именитые мастера, и неизвестные широкой публике художники иллюстрировали это произведение в совершенно разных направлениях: от классики до сюрреализма.
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