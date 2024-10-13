Яркий побег из России: великие ведущие, которые променяли РФ на чужбину

М ММ Еще можно было понять отдельных советских актеров типа Крамарова или Бубы Касторского (Сичкина), но телеведущие... Имея успех (прежде всего денежный) в современной России, за бугром им ничего не светит!

Генрих Каким боком упоминается гундосый педераст Гудков из КВН посреди так называемых "звезд"...это же вообще пробитое днище...