Яркий побег из России: великие ведущие, которые променяли РФ на чужбину Avia.pro - СМИ Вот они – герои нового времени, бывшие звёзды российского телевидения, покинувшие родную землю ради благ западного комфорта.
Яркий побег из России: великие ведущие, которые променяли РФ на чужбину
Комментарии
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М
ММ
Еще можно было понять отдельных советских актеров типа Крамарова или Бубы Касторского (Сичкина), но телеведущие... Имея успех (прежде всего денежный) в современной России, за бугром им ничего не светит!
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2 час.
Генрих
Каким боком упоминается гундосый педераст Гудков из КВН посреди так называемых "звезд"...это же вообще пробитое днище...
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1 час.
ВИ
Виктория Иванова
Ещё бы столько, всякой, пены поуехало, не заметили бы. А может и заметили бы, что воздух стал чище. 🙄
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1 час.
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