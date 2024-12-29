Раскрыты неожиданные детали о разбившемся в Южной Корее самолете

Flightradar: разбившийся в Южной Корее борт накануне трагедии экстренно садился Разбившийся в Южной Корее самолет Boeing 737-800 за день до трагедии, 28 декабря, сообщал о внештатной ситуации во время рейса с острова Чеджу в Пекин, следует из данных Flightradar.