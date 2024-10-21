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Царьград

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В продажу попала самая народная ВАЗовская «шестерка» с пробегом 2,5 тыс км

В продажу попала самая народная ВАЗовская «шестерка» с пробегом 2,5 тыс км

32-летнюю машину продают по цене новой «Весты».В подмосковных Химках появился в продаже автомобиль ВАЗ-21063 в самой простой комплектации, с двигателем 1, 3 литра.

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