1 января Киев обнулит пенсионные счета переселенцев. В чём польза для России

Совершенно правильное решение в отношении хитрожопых челов... И не важно какой они национальности. Так должны были делать и наши управители, но кишка тонка.

АНГЕЛ АНГЕЛ

В России своих проблем хватает и нищих стариков, на которых власть забила и устроила им голодомор и геноцид. А то что у хохлов всем наплевать, еще что в африке с пенсионным обеспечением нам на мозги капайте... Надо брать пример не с тех у кого плохо, а с передовых государств, где о стариках заботятся...