Роман Рейнекин. С 1 января вступает в действие одна их норм принятого еще в конце сентября госбюджета Незалежной на следующий год.
1 января Киев обнулит пенсионные счета переселенцев. В чём польза для России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Сафронов
Совершенно правильное решение в отношении хитрожопых челов... И не важно какой они национальности. Так должны были делать и наши управители, но кишка тонка.
Ответить
3 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
С первого января, в России прекращается выдача пенсий тем, кто не поменял украинский паспорт на российский.
Ответить
1 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
В России своих проблем хватает и нищих стариков, на которых власть забила и устроила им голодомор и геноцид. А то что у хохлов всем наплевать, еще что в африке с пенсионным обеспечением нам на мозги капайте... Надо брать пример не с тех у кого плохо, а с передовых государств, где о стариках заботятся...
Ответить
44 мин.
Свежие комментарии