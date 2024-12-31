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1 января Киев обнулит пенсионные счета переселенцев. В чём польза для России

1 января Киев обнулит пенсионные счета переселенцев. В чём польза для России

Роман Рейнекин.  С 1 января вступает в действие одна их норм принятого еще в конце сентября госбюджета Незалежной на следующий год.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Совершенно правильное решение в отношении хитрожопых челов... И не важно какой они национальности. Так должны были делать и наши управители, но кишка тонка.
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3 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
С первого января, в России прекращается выдача пенсий тем, кто не поменял украинский паспорт на российский.
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1 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
В России своих проблем хватает и нищих стариков, на которых власть забила и устроила им голодомор и геноцид. А то что у хохлов всем наплевать, еще что в африке с пенсионным обеспечением нам на мозги капайте... Надо брать пример не с тех у кого плохо, а с передовых государств, где о стариках заботятся...
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44 мин.

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