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Влиятельные лица Венгрии могут попасть под санкции США из-за Украины

Влиятельные лица Венгрии могут попасть под санкции США из-за Украины

Власти Соединенных Штатов задумались о введении санкций против Венгрии из-за ее нежелания придерживаться политике Запада, в том числе в ситуации вокруг Украины, передает издание «444».

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