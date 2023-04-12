Влиятельные лица Венгрии могут попасть под санкции США из-за Украины

Власти Соединенных Штатов задумались о введении санкций против Венгрии из-за ее нежелания придерживаться политике Запада, в том числе в ситуации вокруг Украины, передает издание «444».
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