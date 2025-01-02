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Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Интер» против «Аталанты», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в пятницу

В четверг «Интер» сыграет с «Аталантой», в пятницу «Ювентус» встретится с «Миланом». Суперкубок Италии 1/2 финала Интер – Аталанта Дата проведения 2 января, 22:00, «Al-Awwal Park» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Ювентус – Милан Дата проведения 3 января, 22:00, «Al-Awwal Park» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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