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Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Шленск», «Венеция» сыграет с «Гамбургом»

Во вторник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут три матча. Турецкий «Тюрк Телеком» примет польский «Шленск», итальянская «Венеция» сыграет с немецким «Гамбургом».

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