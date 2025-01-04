Кахигао – директор «Спартака», камбэк «Реала» после удаления Винисиуса, 17-летний Литтлер – чемпион мира по дартсу, 150-я победа Ротенберга, «Барса» вышла на правило 1 к 1 и другие новости

1. Франсис Кахигао стал новым спортивным директором «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
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