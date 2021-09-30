Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Семенов
    Каналы пренадлежащие ФРГ(Фашистской Республикой Германии) надо закрыть немедленно. Фашисты опять подняли голову, пора...Мария Захарова по...
  • Серж Южанин
    Эрдоган будет уча...
  • Серж Южанин
    Кулеба призвал ре...

Пакистан призывает международное сообщество сотрудничать с Афганистаном

Пакистан призывает международное сообщество сотрудничать с Афганистаном

События в Пакистане с 23 по 30 сентября 2021 года. Пакистан будет заключать индивидуальные торговые сделки с Саудовской Аравией, ОАЭ и Оманом; министр иностранных дел Махмуд Куреши призывает мировое сообщество не допустить коллапса экономики Афганистана; около 40% пакистанских женщин с высшим образованием не могут найти работу; в стране активизировались террористические группировки; Всемирный банк подсчитал экономические потери Пакистана от изменения климата — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх