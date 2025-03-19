Сезон охоты за тёмной материей и не только открыт — опубликован первый пакет данных с телескопа «Евклид»18 марта 2025 года Европейское космическое агентство опубликовало первый пакет данных наблюдений космической обсерватории «Евклид», получившей прозвище охотника за тёмной материей.