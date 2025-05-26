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Найдут, а дальше - трагедия: Последняя месть ВСУ в Курской области. "Красавчик" предупредил граждан об опасности

Найдут, а дальше - трагедия: Последняя месть ВСУ в Курской области. "Красавчик" предупредил граждан об опасности

Изгнанные с позором и большими потерями из Курской области ВСУ пошли на последнюю подлость. Русский боец с позывным "Красавчик" предупредил граждан: именно они снова выбраны украинскими террористами в качестве цели.

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