Найдут, а дальше - трагедия: Последняя месть ВСУ в Курской области. "Красавчик" предупредил граждан об опасности

Изгнанные с позором и большими потерями из Курской области ВСУ пошли на последнюю подлость. Русский боец с позывным "Красавчик" предупредил граждан: именно они снова выбраны украинскими террористами в качестве цели.
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