Сладкое, но не сахар: растительные заменители привычного продукта Алёна Юрьева Сколько уж раз вы слышали о вреде сахара для здоровья? Избыток сахара в рационе приводит к ряду проблем, начиная от ожирения и заканчивая диабетом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии