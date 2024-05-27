Сладкое, но не сахар: растительные заменители привычного продукта Алёна Юрьева Сколько уж раз вы слышали о вреде сахара для здоровья? Избыток сахара в рационе приводит к ряду проблем, начиная от ожирения и заканчивая диабетом.