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Сладкое, но не сахар: растительные заменители привычного продукта

Сладкое, но не сахар: растительные заменители привычного продукта

Сладкое, но не сахар: растительные заменители привычного продукта Алёна Юрьева Сколько уж раз вы слышали о вреде сахара для здоровья? Избыток сахара в рационе приводит к ряду проблем, начиная от ожирения и заканчивая диабетом.

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