В «Домклик» назвали города, где снизились цены на апартаменты

Нижний Новгород возглавил рейтинг городов по снижению цен на апартаменты В среднем по стране с сентября 2024-го по март 2025 года предложение на рынке готовых апартаментов сократилось на 14%, цены на этом фоне выросли на 6%.
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