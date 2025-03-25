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В «Домклик» назвали города, где снизились цены на апартаменты

В «Домклик» назвали города, где снизились цены на апартаменты

Нижний Новгород возглавил рейтинг городов по снижению цен на апартаменты В среднем по стране с сентября 2024-го по март 2025 года предложение на рынке готовых апартаментов сократилось на 14%, цены на этом фоне выросли на 6%.

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