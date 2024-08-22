Индекс МосБиржи может попытаться вернуться в диапазон 2800-2850 пунктов

Индекс МосБиржи (+0,2%) по итогам вечерней сессии среды смог показать незначительный рост, прервав понижательную серию, длящуюся последнюю неделю: в середине вчерашних торгов индекс протестировал отметку 2750 пунктов, от которой начал восстановление, ведомый ключевыми «фишками» нефтегазового сектора, акциями ЛУКОЙЛ (+2,6%) и Татнефти (оа: +2,8%; па: +2,5%), выведшими в лидеры роста по итогам дня.