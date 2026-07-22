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ТАСС

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Лавров и глава МИД Индии обсудили предстоящие политические контакты

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили график предстоящих политических контактов на различных уровнях, условились о продолжении доверительного диалога на всех уровнях.

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