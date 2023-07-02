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Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани снова выросла

Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани снова выросла

К 10 утра 2 июля она снова увеличилась до 7 километров. Посты досмотра не справляются с процедурой, хотя их число было увеличеноВ ночь с 1 по 2 июля затор перед Крымским мостом, достигавший в субботу 9 километров, сократился до 3 километров.

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